В Магнитогорске после трагедии начался спекулятивный рост цен на жилье

В Магнитогорске риэлторы отмечают искусственный рост стоимости квартир на 20% с начала января, сообщает пресс-служба городской администрации.

Президент Гильдии риэлторов Магнитогорска Павел Рыбушкин назвал такое увеличение стоимости жилья за столь короткий срок спекуляцией на трагедии.

Всего в настоящее время в нескольких районах города продается более 2000 квартир. Сейчас выбирают жилье, которое будет приобретено за бюджетные средства для жителей седьмого и восьмого подъездов, где находилось около 100 квартир.

Специалисты полагают, что цены стабилизируются в течение 3-6 месяцев. В мэрии призвали горожан не спешить с покупкой нового жилья и обращаться к специалистам.

В частности, в администрации города работает штаб, где консультируют всех желающих. «В течение нескольких месяцев мы спокойно подберем всем хорошее жилье. Предложений много – паниковать не нужно», – заявил Рыбушкин.

Услуги риэлтора пострадавшим оказывают бесплатно. Сейчас подбирают квартиры для 50 собственников, первые три сделки уже состоялись.

31 декабря в Магнитогорске обрушился один из подъездов 10-этажного жилого дома. Погибли 39 человек. В СКР приоритетной версией называют взрыв газа.

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