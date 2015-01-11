Молоко или молочный напиток? Производителям грозят штрафы за обман потребителей

Молоко или молочный напиток? Теперь южноуральские производители обязаны указывать на упаковках то, что находится внутри.

Переработчикам молока давалось полгода на то, чтобы исправить надписи. Срок вышел. Теперь, если в продукт добавлено, например, пальмовое масло, то производитель должен честно сообщить об этом покупателю. И называть продукцию “молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира”.

По данным челябинского Россельхознадзора, до сегодняшнего дня на полки зачастую попадали подделки. Речь, в частности, идет о продуктах высокой жирности: мороженого, сгущенного молока, сметаны, творога. Недобросовестным производителям за нарушение технического регламента грозит штраф – от 100 до 300 тысяч рублей, при повторном нарушении – до одного миллиона рублей.

https://www.cheltv.ru/moloko-ili-molochnyj-napitok-proizvoditelyam-grozyat-shtrafy-za-obman-potrebitelej/