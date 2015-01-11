ГЛК «Егоза» объявляет фото-конкурс!

ГЛК "Егоза" совместно с молодым (дерзким, стильным, спортивным) брендом BadStyle объявляет фото-конкурс "Мисс Егоза"!
Просто публикуете свои фото с Егозы в VK и Instagram с хэштегами #МиссЕгоза и #BadStyle и становитесь его участницей.
Лучшие фото мы вынесем на голосование в группе.
Девушка, чьё фото наберет больше ❤, получит худи от BadStyle и фотосессию с профессиональным фотографом (на Егозе).
Также будут поощрительные призы в виде ски-пассов и разбитых сердец наших подписчиков.
Результаты мы подведем к 23 февраля... и не просто там посчитаем лайки... а устроим вместе с BadStyle РОК-КОНЦЕРТ!
Первый РОК-КОНЦЕРТ на горе!
Ожидаем красавиц из DEMIOS.
Немного подробностей и фактов:
Ключевые теги: ГЛК «ЕГОЗА», конкурс, Мисс Егоза.
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