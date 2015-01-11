ГЛК «Егоза» объявляет фото-конкурс!

ГЛК "Егоза" совместно с молодым (дерзким, стильным, спортивным) брендом BadStyle объявляет фото-конкурс "Мисс Егоза"!

Просто публикуете свои фото с Егозы в VK и Instagram с хэштегами #МиссЕгоза и #BadStyle и становитесь его участницей.

Лучшие фото мы вынесем на голосование в группе.

Девушка, чьё фото наберет больше ❤, получит худи от BadStyle и фотосессию с профессиональным фотографом (на Егозе).

Также будут поощрительные призы в виде ски-пассов и разбитых сердец наших подписчиков.

Результаты мы подведем к 23 февраля... и не просто там посчитаем лайки... а устроим вместе с BadStyle РОК-КОНЦЕРТ!

Первый РОК-КОНЦЕРТ на горе!

Ожидаем красавиц из DEMIOS.

Немного подробностей и фактов: