Записки архитектора: а счастье было так возможно…

Все, кому за…, помнят легендарный клуб имени Ленинского комсомола. История его богата и многообразна. В 1948 году на его базе начал свою работу озёрский театр, потом проходили концерты, танцевальные вечера, первые выступления городских «квнщиков», интересные встречи со знаменитостями, упоительные дискотеки… Зал клуба хвалили все без исключения музыканты за его прекрасную акустику.

В начале двадцать первого века здание исчезло с лица Земли, несмотря на то, что за его сохранение ратовали и ветераны Озёрска, и представители культуры, и городская общественность. Прошлого не вернуть, остались лишь воспоминания и нереализованные проекты, однако возможность узнать, насколько близко было счастье для озерчан в виде сохраненного клуба, предоставил архитектор Владимир Бешкильцев.

Ему довелось разрабатывать проект обновления клуба имени Ленинского комсомола. «2002-2007 годы. Я проектирую в Ханты-Мансийске, где старушки в магазинах рассуждают: «Баррель-то нынче вздорожал». На оперативках турки, канадцы, французы говорят на одном языке – «твайу мать», где в ресторан ходят с оружием и кладут его на стол. Дикий Запад, Вавилон с инвестициями. По звонку тогдашнего главного архитектора Озёрска Сергея Борисовича Молокотина (земля ему пухом) приезжаю домой.

– Надо сделать творческий центр там-то и тому-то.

Заказчик был готов выкупить землю и здание, но свободный доступ к центру предполагался для всех горожан. Обойдемся без фамилий, скажу лишь, что заказчик - бывший комсомолец с какой-то сентиментальной генетической памятью. В разгар эпохи тотальной коммерциализации люди всё-таки тянулись к прекрасному.

Я сделал несколько вариантов. Один из них предполагал бережное восстановление фасада клуба, планировалось «одеть» его в футляр в стиле 60-х, как музейный экспонат. Нужно было решать проблемы со стоянками, но используя перепад рельефа, сделали подземную. А сзади располагалась бы парковая зона для активного отдыха, для дискотек.

Второй вариант – создание музейно-выставочного комплекса, связанного с Центральной библиотекой галереей. Объединение двух зданий с учреждениями культуры было бы, безусловно, эффективным.

Разрабатывался и третий вариант с интересным фасадным решением и крышей в форме палитры. В этом варианте в здании предполагалось разместить Детскую художественную школу.

Внешний вид, внутреннее наполнение и функционал здания могли бы приносить реальную пользу для города и его жителей. Не прислушались тогдашние власти ни к голосу разума, ни к призывам ветеранов. Клуб был снесен, хотя по оценкам специалистов, реставрация и сохранение лучшего по оценкам вокалистов и музыкантов концертного зала была вполне возможна…»

Фото из Интернет-ресурсов и личного архива В. Бешкильцева

Подготовила Н. Колянова