В больницах и учреждениях соцзащиты Южного Урала объявлен карантин по гриппу

В больницах и учреждениях соцзащиты в Челябинской области объявлен карантин по гриппу – постановление об этом в четверг, 24 января, подписал главный государственный санитарный врач региона.

Карантинные мероприятия, в том числе, масочный режим для персонала, запрещение посещений пациентов, запрет на проведение культурно-массовых мероприятий в социальных организациях, медицинских учреждениях и организациях системы соцзащиты, проведение экстренной неспецифической профилактики, усиление режима текущей дезинфекции, вводятся с 24 января до особого распоряжения.

По данным управления Роспотребнадзора по Челябинской области, ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе в настоящее время оценивается как неэпидемическая. Однако отмечается значительный прирост заболеваемости ОРВИ за третью неделю 2019 года и два дня четвертой недели (на 22% и 28% соответственно). Рост заболеваемости отмечается практически во всех муниципальных образованиях области и связан с циркуляцией как вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1), так и других респираторных вирусов (парагриппа, аденовирусов и риновирусов).

https://dostup1.ru/medicine/V-bolnitsah-i-uchrezhdeniyah-sotszaschity-Yuzhnogo-Urala-obyavlen-karantin-po-grippu_113059.html