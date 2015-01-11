Опыт озерских педагогов получил высокую оценку на уровне области

Педагогический коллектив Дворца творчества детей и молодёжи приступил к подготовке программ для летней оздоровительной кампании 2019 года. В прошлом году две программы дополнительного образования в сфере отдыха и оздоровления детей стали лучшими в своих номинациях.

В ноябре 2018 года Министерством образования и науки Челябинской области и Областным Центром дополнительного образования детей был проведён региональный конкурс по реализации программ дополнительного образования в сфере отдыха и оздоровления детей. На конкурс было предоставлено 37 работ из 16 муниципальных образований Челябинской области. Программы оценивались по направлениям: естественно-научному, социально-педагогическому, туристско-краеведческому, физкультурно-спортивному и техническому.

По итогам конкурса Дворец творчества детей и молодежи стал победителем в номинации «Лучшая программа дополнительного образования в сфере отдыха и оздоровления детей художественной направленности». Первое место было присвоено программе «Хэндмэйд» (составители: педагог дополнительного образования Елена Шарманова, методист Жанна Талыкова, заместитель директора оздоровительного лагеря «Орлёнок» Ирина Серёгина).

Кроме того, озерские педагоги стали призёрами в номинации «Лучшая программа дополнительного образования в сфере отдыха и оздоровления детей физкультурно-спортивной направленности». Программа «Будь здоров!» заняла второе место (составители: методист Жанна Талыкова, заместитель директора оздоровительного лагеря «Орлёнок» Ирина Серёгина).

Помимо конкурса, педагоги ДТДиМ приняли участие в работе регионального форума «Детский лагерь – новое образовательное пространство». Обмен опытом с коллегами в рамках таких секций как «поколение Z: новые формы работы с новым поколением», «Механизмы реализации образовательных программ в организациях отдыха детей и их оздоровления»; «Современные тренды программирования детского отдыха» оказался очень полезным для озерчан.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38224/