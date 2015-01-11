Серию взрывов устроят на карьере под Кыштымом

Южноуральцев предупреждают о взрывных работах на Тайгинском графитовом карьере, расположенном в 12 километрах к югу от Кыштыма.
Из-за этого в окрестностях города может возрасти уровень шума, возможно, будут ощущаться небольшие толчки. В МЧС подчеркивают: у жителей Кыштыма и близлежащих поселков нет поводов для беспокойства. Работы продлятся в течение нескольких дней. Стартуют они 28 января, а завершить их планируют в следующую субботу, 2 февраля. Обозначен и временной промежуток: взрывы будут проводить с 11:00 до 17:00.
https://www.cheltv.ru/seriyu-vzryvov-ustroyat-na-karere-pod-kyshtymom/
Ключевые теги: Кыштым, взрывные работы, карьер.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать