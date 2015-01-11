Предлагаем задать свои вопросы по новой системе обращения с отходами

Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами - главная новость января 2019.

Не всем она интересна и понятна.

Но это пока... Пока не пришли квитанции за январь.

Подробно о переходе, о системе, о её преимуществах, о тарифах уже написали все СМИ города. Мы даже подготовили ВИДЕО.

Теперь мы предлагаем все это обсудить.

У нас в студии.

Формат встречи одновременно традиционный, одновременно нет. Да, мы хотим собрать вопросы, которые волнуют Вас, дорогие читатели и слушатели, и задать их чиновнику. Но вот какому чиновнику, мы решим позже, основываясь на том, какая из составляющих этой системы будет Вам максимально интересной...

Экология?

Сортировка мусора?

Тарифы?

Льготы?

График вывоза мусора?

Судьба озерского полигона?

Задавайте свои вопросы. Мы ждем их в комментариях и на почту webmaster@ozersk.ru