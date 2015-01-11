Прецедент. Челябинец сообщил, что снег разъел его штаны

Жители Челябинска жалуются на ядовитый от реагентов снег – местный житель уверяет, что ему разъело штанину во время прогулки.

Фото дыр на одежде горожанин опубликовал в соцсети и сообщил о том, что это результат игры в снежки. «Вот что на дорогах творится, ребенок кинул снег и попал в ногу. Результат на фото!» – написал автор.

Некоторые пользователи усомнились в этом, ведь если снег настолько ядовит, то челябинцы должны ходить с химическими ожогами. Кроме того, реагентами посыпают только дороги, и тогда что там делал там ребенок. «Что за маразм, у вас ребенок снежок с дорожного грязного снега слепил снежок и кинул?» – задает вопрос один из участников разговора.

Однако владельцы собак сообщают о том, что от снега действительно страдают их питомцы: реагенты разъедают лапы животных. «Даже во дворах лапы у собак разъедает в кровь. И клей в обуви. Неизвестно, какой у него в итоге состав при взаимодействии с машинами, обувью и так далее», – делится размышлениями другой.

На «химический» снег, портящий машины, жалуются и автомобилисты. Напомним, ранее депутат Владимир Бурматов призвал власти Челябинска отказаться от использования противогололедной химической смеси на дорогах, предложив заменить ее на песок и более тщательную уборку.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinets-soobschil-chto-sneg-razel-ego-shtany_113139.html