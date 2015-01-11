Внимание! Карантин!

В Озёрском городском округе объявлен карантин.
На основании решения СПЭК Озерского городского округа (протокол заседания от 29.01.19 №1) в связи с высоким уровнем заболеваемости детского населения приостановлена образовательная деятельность в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования в период с 30 января по 05 февраля 2019 года.
В этот период отменено также проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в общих закрытых помещениях учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта.
Мероприятия на свежем воздухе будут проводится в зависимости от уличной температуры.
Следующее заседание СПЭК состоится 04 февраля в 12.00.
Начальник Управления образования
Л.В. Горбунова
Ключевые теги: карантин, ОГО, школы.
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