На автодороге Миасс-Карабаш-Кыштым погиб житель Озёрска

Сегодня, 29 января, в 12 часов 50 минут, на 57км автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым, житель г.Озерск, направляясь в сторону г.Карабаш, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем BAW, под управлением 35-летнего жителя г. Златоуст. В результате дорожно-транспортного происшествия 51-летний озерчанин скончался на месте дорожной аварии до приезда скорой медицинской помощи. Подробности трагедии предстоит установить следствию. Водитель грузовика не пострадал.