Потепление и снегопады обещают синоптики Южному Уралу

В середине недели в Челябинской области ожидаются потепление и снегопады – на западе региона температура составит всего 3 градуса мороза.

«Будет облачно с прояснением, в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег, на юге – до сильного, на отдельных участках дорог – гололедица, днем местами метели», – говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-восточный с переходом на северо-восточный. Отдельные порывы составят 10-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет минус 17-22 градуса, днем – 8-13, на западе – 3-8 градусов со знаком «минус». Отметим, что заметного увеличения высоты снежного покрова не будет, резких перепадов атмосферного давления в ближайшие сутки также не ожидается.

https://dostup1.ru/society/Poteplenie-i-snegopady-obeschayut-sinoptiki-Yuzhnomu-Uralu_113196.html