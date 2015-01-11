В Челябинскую область идут 40-градусные морозы

В первую неделю февраля в Челябинскую область придут 40-градусные морозы – сильное похолодание принесет с собой арктический воздух с Ямала, из района Карского моря.

По данным синоптиков, почти вся следующая неделя ожидается крепко морозной: в ночные часы – минус 32-38 градусов, в дневные – минус 25-30 градусов. «Арктический воздух с Ямала начнет движение на юг, 3 февраля охватит северные районы Свердловской области, Пермского края, 4 февраля распространится на Южный Урал и займет территорию Западной Сибири», – говорится в сообщении.

Напомним, в Челябинской области началась эпидемия ОРВИ: рост числа заболевших отмечен в 36 муниципалитетах области, превышение порогов – в 25 территориях. С 30 января в образовательных организациях Южного Урала ввели карантин.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskuyu-oblast-idut-40-gradusnye-morozy_113230.html