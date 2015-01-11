Россиянам могут дать годовой отдых по ипотеке

Россияне в сложной жизненной ситуации могут получить право на ипотечные каникулы.

К таким ситуациям относится, например, потеря работы, когда сумма платежа превышает 50% текущего дохода. «Совокупная продолжительность таких каникул, которые заемщик имеет право в уведомительном порядке взять в рамках одного ипотечного кредита, не может быть больше года. Но за один раз можно будет взять каникулы длиной не более шести месяцев», – рассказал РИА «Новости» первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

Таким образом, брать каникулы по одному кредиту можно будет неоднократно. При этом в Центробанке предполагают, что в период кредитного отпуска заемщики смогут сами решать, приостанавливать выплаты полностью или снижать их размеры.

Массовый уход заемщиков на каникулы не приведет к возникновению проблем с ликвидностью у банков, подчеркнул Швецов. «У нас достаточно большое количество граждан предпочитают платить быстрее, чем предусмотрено графиком», – пояснил зампред Центробанка. Введение механизма ипотечных каникул может привести к снижению ставок, а также сделает жилищные кредиты более доступными для россиян, добавил он.

https://dostup1.ru/finance/Rossiyanam-mogut-dat-godovoy-otdyh-po-ipoteke_113259.html