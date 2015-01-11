Новый месяц – новые законы. Что изменится с 1 февраля

С 1 февраля размер многих социальных выплат в России будет увеличен.

Коэффициент индексации выплат устанавливает кабинет министров, опираясь на данные о фактическом росте цен.

Так как инфляция в 2018 году остановилась на уровне 4,3 процента, размер выплат будет увеличен именно на эту величину. Это почти в два раза больше, чем в 2018 году. Тогда индексация была проведена на 2,5 процента.

Речь идет о выплатах, пособиях и компенсациях, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей. А также при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Единый порядок индексации установлен в России в январе 2018 года.

С 1 февраля начинается постепенный перевод военных пенсионеров и других представителей силовых структур на карту “Мир”. На эту карту национальной платежной системы будут переводить пенсии и остальные социальные выплаты.

С 11 февраля начнется первый этап перехода на эфирное цифровое телевещание.

Начнут с семи регионов. Чеченской Республики, Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областей. Переход на цифровое телевидение пройдет в три этапа: с 11 февраля, с 15 апреля и с 3 июня.

Февраль станет последним месяцем проведения эксперимента по добровольной маркировке табачных изделий. С 1 марта эта процедура станет обязательной.

Поясним, маркировка нужна в первую очередь для товаров, которые ввозят в страну из-за рубежа. Специальный код, который наносится на товар, передается в единую информационную систему. Это позволяет отследить движение товара.

https://www.cheltv.ru/novyj-mesyats-novye-zakony-chto-izmenitsya-s-1-fevralya/