Названы популярные у южноуральцев страны для эмиграции

За 11 месяцев 2018 года из Челябинской области уехали 8,4 тыс. человек – самыми популярными у южноуральцев для миграции странами стали государства СНГ, а также Германия, Китай и Грузия.

В регионе по итогам прошлого года наблюдается миграционная убыль. Ее причиной стало увеличение числа выбывших на 2,3 тыс. человек (на 6,5%) и уменьшение числа прибывших на 305 человек (1%) по межрегиональному потоку.

В страны СНГ уехали более 6 тыс. южноуральцев. В Казахстан – 2,7 тыс. человек, Украину – 1,3 тыс., Таджикистан – 913, Армению – 233. В страны дальнего зарубежья перебрались 406 жителей Челябинской области. Из них 157 человек обосновались в Германии, 46 – в Китае, 44 – Грузии, 36 – США и 24 – в Израиле.

https://dostup1.ru/society/Nazvany-populyarnye-u-yuzhnouraltsev-strany-dlya-emigratsii_113284.html