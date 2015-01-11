Все меньше строителей, все больше официантов. Рынок труда в России меняется

Эксперты всероссийского научно-исследовательского института труда отмечают четкую тенденцию. За последние несколько лет на рынке труда происходит перераспределение занятости между секторами экономики.

Число работников растет в финансовой и страховой сферах, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Еще быстрее растет занятость в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания.

В то же время, в реальном секторе – существенное снижение. В сельском хозяйстве работников стало меньше почти на миллион, уменьшается число работников в строительстве и в промышленности.

В декабре аналитики портала SuperJob назвали самые востребованные в 2019 году профессии. Согласно результатам их исследований наибольшие шансы найти престижную и высокооплачиваемую работу будут у специалистов в области IT-технологий.

Что же касается необычных профессий или как их еще называют “профессий будущего”, то они опять же мало связаны в промышленностью или строительством.

https://www.cheltv.ru/vse-menshe-stroitelej-vse-bolshe-ofitsiantov-rynok-truda-v-rossii-menyaetsya/