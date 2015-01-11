Стартовал прием детей в первые классы на Южном Урале

С 1 февраля в Челябинской области начался прием заявлений в первые классы на 2019-2020 учебный год – оформление возможно в электронном виде на портале госуслуг.

Напомним, прием заявлений в первые классы на зачисление детей, проживающих на закрепленной за каждой школой территории, проходит до 30 июня. С 1 июля по 5 сентября можно подать заявление в школу вне зависимости от места проживания.

После регистрации заявления на портале госуслуг родителям необходимо обратиться в общеобразовательную организацию для предоставления документов. Сроки обращения определяются каждой школой самостоятельно и размещаются на стендах и официальном сайте. Зачисление ребенка в учебное заведение происходит в течение семи дней после приема документов.

https://dostup1.ru/society/Startoval-priem-detey-v-pervye-klassy-na-Yuzhnom-Urale_113291.html