Бодрая афиша на этот уикенд!

Объявленный карантин по гриппу и ОРВИ внёс существенные изменения в афишу этого уикенда!

Но нам всё же удалось собрать воедино все самые интересные события и мероприятия!

В выходные:

Глк «Егоза»: горнолыжные трассы, прокат инвентаря, тюбинг, кафе, мангальные зоны

2-го и 3-го февраля на сцене ДК «Маяк» состоятся концерты одного из лучших и наиболее востребованных оркестров России, с огромным успехом выступающим в крупнейших концертных залах в России и за рубежом «Русская Филармония». Ожидается приезд коллектива численностью более 100 человек.

13-00 стадион «Труд»

Чемпионат Челябинской области по хоккею с шайбой

«Маяк-Гранит» - «Звезда»(Чебаркуль)

18-15 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Театрально-танцевальное шоу «Питер Пен»(8+)

3 февраля

11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Сказка-цирк «Хортон» (3+) Невероятная история о красивой птичке, доверившей свое единственное дитя одному порядочному во всех отношениях слону.

17-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Балет «Лебединое озеро». Классический русский балет г.Москва.

Слюдорудник

02-03 февраля 2019 года в поселке Слюдорудник Челябинской области состоится Чемпионат Челябинской области по лыжным гонкам (спринтерские дисциплины).

Челябинск

Все выходные:п

«Галактика развлечений»: пирамида московская с гандикапом. Призовой фонд.

2 февраля

13-00 Парк Гагарина

«Зимние богатырские игры». Это Всероссийские соревнования силачей не имеющие аналогов в мире. Состязания стронгменов пройдут на открытом воздухе с использованием уникального стронгмен-оборудования изготовленного изо льда.

3 февраля

17-00 Кинотеатр Пушкина

За полтора часа покажут несколько свежих российских короткометражек. В сборник вошли дебютные работы известных российских актеров: Александр Домогаров-младший («Елки») снял короткометражку «Пустите детей», а Ирина Вилкова («Остров», «Полицейский с Рублевки») стала автором комедии «Че». Актер Сергей Кемпо («Экипаж») также дебютировал в непривычном для себя качестве: сыграл заглавную роль в эротическом триллере «Сережка», но и написал сценарий картины.

19-00 Театр драмы им. Орлова

Группа «Пикник» с новой программой. Новая программа называется «Левитация». Вдохновившись трудами отца космонавтики Циолковского, упорством изобретателей самолета братьев Райт и опытами индийских йогов, музыканты предлагают отправиться в музыкальный полет.

Екатеринбург

Все выходные:

Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ

К 100-летию создания высшей школы строительства и художественного конструирования

На выставке посетителей ждет инсталляция, посвященная 100-летию создания высшей школы строительства и художественного конструирования BAUHAUS, которая расскажет об истории становления знаменитой школы, ее преподавателях, выдающихся учениках и их ярких проектах. Авангардные идеи школы BAUHAUS, возникшей в Германии в 1919 году, оказали огромное влияние на мировую архитектуру, дизайн и искусство.

2 февраля

18-00 ДИВС

Чемпионат России по волейболу. Суперлига. Уралочка-НТМК — Динамо-Казань

3 февраля

19-00 Дворец молодёжи

Концерт группы «Чайф». Зимняя акустика «Застольная».

Александра Лебедева