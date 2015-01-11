Сколько стоит ваш больничный? – СХЕМА расчета

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Челябинской области превышен на 20%, и это только начало традиционной эпидемии. Врачи категорически не рекомендуют самолечение и настаивают, чтобы заболевшие граждане не менее чем на неделю изолировали себя от здоровых.

Для работающих это означает оформление больничного. Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования выступило с разъяснением, как в 2019 году оплачиваются листки нетрудоспособности.

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от общего страхового стажа работника, а также от среднего заработка заболевшего человека в предыдущие два года перед годом ухода на больничный.

В страховой стаж входят, прежде всего, периоды работы по трудовому договору, а также декретные отпуска у женщин и некоторые другие периоды.

Пособия выплачиваются по месту работы заболевшего, при этом первые 3 дня оплачивает работодатель, а начиная с 4-го дня болезни пособия оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования РФ.

- При стаже от 8 лет размер пособия по временной нетрудоспособности равен 100% среднего заработка.

- При стаже от 5 до 8 лет – 80% среднего заработка.

- При стаже менее 5 лет – 60%.

Так, за полный календарный месяц (31 день) пребывания на больничном в 2019 году максимальная выплата может составить до 66 тыс. 671,08 рубля (в 2018 году максимум составлял 62 тыс. 552,11 рубля).

Челябинское региональное отделение ФСС РФ рекомендует заболевшим оформлять электронный листок нетрудоспособности, так как в этом случае не придется стоять в очереди для его оформления, носить с собой его бумажный вариант, он не помнется и не потеряется.

https://dostup1.ru/medicine/Skolko-stoit-vash-bolnichnyy--SHEMA-rascheta_113309.html