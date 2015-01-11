Карантин в Озёрском городском округе продлён до 09.02.2019 г.

На основании решения СПЭК Озёрского городского округа от 04.02.2019г. в связи с высоким уровнем заболеваемости детского населения приостановление образовательной деятельности в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования продлено на период до 09.02.2019г.
Также отменено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в общих закрытых помещениях учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта.
Мероприятия на свежем воздухе проводятся в зависимости от уличной температуры.
Ключевые теги: карантин, школа, образование.
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