Карантин в Озёрском городском округе продлён до 09.02.2019 г.

На основании решения СПЭК Озёрского городского округа от 04.02.2019г. в связи с высоким уровнем заболеваемости детского населения приостановление образовательной деятельности в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования продлено на период до 09.02.2019г.

Также отменено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в общих закрытых помещениях учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта.

Мероприятия на свежем воздухе проводятся в зависимости от уличной температуры.