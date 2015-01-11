В Миассе к административной ответственности привлечены родители несовершеннолетнего

Мальчик «пошутил» со службой спасения. Учащийся одной из школ г. Миасса, 2008 года рождения, во время перемены, балуясь с одноклассниками, совершил звонок по телефону службы спасения и сообщил о якобы заложенной «бомбе» в жилом доме. Звонивший был немедленно установлен сотрудниками полиции. На вопросы о причинах, побудивших его совершить ложное сообщение, несовершеннолетний ответил, что хотел пошутить.

За поступки несовершеннолетнего сына отвечать придется родителям. В отношении его матери сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

С четвероклассниками и их родителями проведены профилактические беседы. Теперь им будет уделяться повышенное внимание со стороны подразделения по делам несовершеннолетних Отдела полиции и администрации школы.