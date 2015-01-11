Уменьшат и совместят. ГИБДД изменит дорожные знаки по всей России

Внешний вид дорожных знаков в России будет изменен. ГИБДД посчитала удачным эксперимент, который прошел в пяти в пяти регионах.
Уменьшенные дорожные знаки в 2017 году установили в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде, и они не вызвали сильных нареканий у водителей, сообщает газета “Известия” со ссылкой на пресс-службу дорожной полиции.
По мнению инициаторов эксперимента, такие знаки удачнее вписываются в окружающую среду, не загораживают обзор пешеходам. Малые знаки можно вешать на дома, если на дороге не хватает места. И по стоимости они дешевле.
Теперь новый формат решили распространить по всей стране. Минимально допустимый размер знаков планируется понизить до 40 x 40 см. В отдельных случаях — до 35 x 35 см.
При этом в ГИБДД согласились с предложением властей устанавливать совмещенные знаки. Например, на табличке “Парковка” на синем фоне появятся упоминания о взимании платы за стоянку, а также информация о местах, предназначенных для инвалидов.
https://www.cheltv.ru/umenshat-i-sovmestyat-gibdd-izmenit-dorozhnye-znaki-po-vsej-rossii/
Ключевые теги: дороги, дорожные знаки, нововведения.
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