Ваню Фокина готовят к выписке. Свой День рождения малыш должен встретить дома

Врачи московской клиники, где сейчас находится одиннадцатимесячный Ваня Фокин, уверены, что им удалось избежать последствий от долгого нахождения малыша на морозе. Мальчика начали готовить к выписке домой.

В середине февраля малышу исполнится год, и его папа и старший брат готовят новую квартиру к приезду Вани с мамой. Сейчас ребенок находится в обычной палате, самостоятельно ест.

У специалистов были опасения относительно правой ножки мальчика, которая оказалась не только травмирована, но и обморожена. Однако тяжелых последствий удалось избежать благодаря передовым технологиям лечения. Сейчас малыш принимает препараты, которые позволяют избежать потерь при серьезных обморожениях.

Ваню Фокина извлекли из-под завалов рухнувшего 31 декабря дома в Магнитогорске. Младенец более 30 часов провел на 25-градусном морозе. Ребенка эвакуировали в Москву в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, переломы, сильное обморожение конечностей, нарушение функции почек, переохлаждение и обезвоживание.

Напомним, что по итогам нашего народного голосования именно Ваня Фокин был признан героем января.

https://www.cheltv.ru/vanyu-fokina-gotovyat-k-vypiske-svoj-den-rozhdeniya-malysh-dolzhen-vstretit-doma/