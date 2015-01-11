Евгений Щербаков и Михаил Похлебаев пожелали юным хоккеистам новых побед

3 февраля на стадионе «Труд» состоялась игра на Первенство Челябинской области по хоккею среди юношей 2007-2008 г.р. между командами «ДЮСШ» (г. Озерск) и «Метеор» (г. Южноуральск).

В упорной борьбе со счетом 2:0 победу одержали юные озёрские хоккеисты. Этот результат обеспечил команде «ДЮСШ» участие в финальных играх Первенства Челябинской области, которые пройдут в г. Сатка.

О том, что у озерчан есть хорошие перспективы в 2018-2019 гг., позволяет говорить тот факт, что по итогам сезона 2017-2018 гг. команда «ДЮСШ» заняла второе место (Федерация хоккея Челябинской области пересмотрела финальные игры).

Поздравить юных хоккеистов с достигнутым успехом и поддержать на пути к новым достижениям на стадион пришли глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. Поблагодарив ребят за хорошую игру и волю к победе, они вручили им медали и Кубок за второе место в Первенстве Челябинской области сезона 2017-2018 гг.

Желаем команде «ДЮСШ» новых успехов на ледовых аренах!

Фото МБУДО «ДЮСШ».