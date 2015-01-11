Ищем очевидцев!

ГИБДД ищет очевидцев ДТП!

В 08:00ч. 22.01.2019 г. на дворовой территории ул. Кирова, 23 в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В 13:30ч. 26.01.2019 г. на ул. Свердлова, 51 в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21099, совершил наезд на пешехода, после чего пешеход покинул место дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных происшествиях обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 4-51-29 (инспектор по разбору ДТП).

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск