Ищем очевидцев!

ГИБДД ищет очевидцев ДТП!
В 08:00ч. 22.01.2019 г. на дворовой территории ул. Кирова, 23 в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.
В 13:30ч. 26.01.2019 г. на ул. Свердлова, 51 в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21099, совершил наезд на пешехода, после чего пешеход покинул место дорожно-транспортного происшествия.
В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных происшествиях обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 4-51-29 (инспектор по разбору ДТП).
ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск
Ключевые теги: ДТП, очевидцы, ГИБДД.
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