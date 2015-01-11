13 машин в одной аварии. Крупное ДТП на Южном Урале

Сегодня в Магнитогорске из-за густого тумана и практически нулевой видимости произошло ДТП, в котором повреждения получили 13 машин.
Пользователи автомобильных групп Магнитогорска сразу же начали сообщать о ДТП на Южном мосту. Чтобы предупредить других автолюбителей о заторах в движении.
В связи с аварийной ситуацией движение в обе сторону было ограничено.
В районе моста расположена теплоэлектроцентраль, с которой происходит сброс горячей воды в акваторию реки Урал. Пары воды, которые поднимаются над этим участком, и стали причиной плотного тумана.
В отделе ГИБДД уточнили количество машин и х марки. Механические повреждения получили автомобили Toyota RAV4, Opel Astra, Skoda Octavia, Hyundai Porter, Chery, две Lada Granta, Chevrolet Niva, Lada Largus, KIA Sportage, ВАЗ-2112, ГАЗ-322132 и ГАЗ-31105.
https://www.cheltv.ru/13-mashin-v-odnoj-avarii-krupnoe-dtp-na-yuzhnom-urale/
Ключевые теги: крупное ДТП, Магнитогорск, Челябинская область.
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