13 машин в одной аварии. Крупное ДТП на Южном Урале

Сегодня в Магнитогорске из-за густого тумана и практически нулевой видимости произошло ДТП, в котором повреждения получили 13 машин.

Пользователи автомобильных групп Магнитогорска сразу же начали сообщать о ДТП на Южном мосту. Чтобы предупредить других автолюбителей о заторах в движении.

В связи с аварийной ситуацией движение в обе сторону было ограничено.

В районе моста расположена теплоэлектроцентраль, с которой происходит сброс горячей воды в акваторию реки Урал. Пары воды, которые поднимаются над этим участком, и стали причиной плотного тумана.

В отделе ГИБДД уточнили количество машин и х марки. Механические повреждения получили автомобили Toyota RAV4, Opel Astra, Skoda Octavia, Hyundai Porter, Chery, две Lada Granta, Chevrolet Niva, Lada Largus, KIA Sportage, ВАЗ-2112, ГАЗ-322132 и ГАЗ-31105.

https://www.cheltv.ru/13-mashin-v-odnoj-avarii-krupnoe-dtp-na-yuzhnom-urale/