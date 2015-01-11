30-процентный скачок заболеваемости гриппом отмечается в Челябинской области

Эпидемиологи сообщают о резком росте числа заболевших ОРВИ и гриппом в Челябинской области – уровень предыдущей недели превышен на 32%, эпидпорог – на 31%.

«На 5-й неделе 2019 года, с 28 января по 3 февраля, зарегистрировано 38 тыс. 309 новых случаев ОРВИ и гриппа. Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам, максимальный – 44% – среди школьников 7-14 лет», – говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.

Число заболевших растет везде в области, кроме Кизильского района: превышение пороговых значений зафиксировано в 34 муниципальных образованиях, в том числе в Челябинске (15,6 тыс. новых больных, эпидпорог превышен на 19,5%).

С 30 января в регионе объявлен карантин, задействован Комплексный план мероприятий по борьбе с гриппом и другими ОРВИ. Приостановлен учебный процесс в 109 общеобразовательных организациях, в том числе полностью – во всех школах Коркинского, Сосновского, Кунашакского районов и Чебаркуля, Миасса, Копейска, а также частично – в 403 классах 117 общеобразовательных организаций, четырех группах средней профессиональной образовательной организации, в одном детсаду и в пяти группах пяти дошкольных образовательных учреждений.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную этиологию и обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1), парагриппа, аденовирусов и риновирусов.

https://dostup1.ru/medicine/30-protsentnyy-skachok-zabolevaemosti-grippom-otmechaetsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_113446.html