Боец ММА Александр Емельяненко проведет поединок в Челябинске

Российский боец Александр Емельяненко проведет свой следующий поединок в Челябинске, на турнире по смешанным единоборствам, организованном Russian Cagefighting Championship (RCC) 4 мая.
Как сообщил ТАСС исполнительный директор RCC Николай Клименко, шестой турнир состоится 4 мая. Соперник для Емельяненко пока неизвестен.
«Планируем, что в главном бою вечера выступит Александр Емельяненко. Мы рассматриваем несколько вариантов иностранных соперников для него, в том числе и Франсимара Барросо, с которым Александр должен был драться в декабре», – сказал агентству Клименко.
На счету Емельяненко 28 побед и семь поражений.
https://dostup1.ru/society/Boets-MMA-Alexandr-Emelyanenko-provedet-poedinok-v-Chelyabinske_113440.html
Ключевые теги: ММА, спорт, Емельяненко.
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