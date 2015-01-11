«Скорая”, спешившая на пожар в Озерске, попала в ДТП ВИДЕО

ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в Озерске. Авария случилась накануне, 5 февраля, на перекрестке улиц Карла Маркса и Октябрьской.

Проезжая на красный сигнал светофора, карета скорой помощи с включенными маячками и сиреной столкнулась с ехавшей на зеленый иномаркой “Рено”. Спецтранспорт спешил на помощь пострадавшим при пожаре в общежитии, но до места не добрался. Происшествие попало на видео.

К счастью, этот инцидент не добавил работы медикам, никто не пострадал. Повреждения получили лишь автомобили.

Этот случай стал для сотрудников ГИБДД поводом напомнить южноуральцам: автомобилям с включенными маячками и спецсигналами обязаны уступать дорогу. В то же время и водители такого транспорта должны сначала убедиться, что им уступают дорогу, прежде чем продолжить движение.

https://www.cheltv.ru/skoraya-speshivshaya-na-pozhar-v-ozerske-popala-v-dtp-video/