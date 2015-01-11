Октябрьская, 30: оперативная информация

Глава округа Евгений Щербаков начал рабочий день с посещения общежития Озерского технического колледжа, куда были временно размещены 8 человек, эвакуированных в ходе тушения пожара на ул. Октябрьской, 30.

Пострадавшие обеспечены всем необходимым, в общежитии будут размещаться вплоть до возвращения в собственные квартиры. Условиями проживания довольны. На месте также организован пункт сбора вещей от волонтеров и добровольцев.

После встречи с главой жители пострадавшего дома отправились на завтрак в столовую УРС ФГУП «ПО «Маяк». Далее они направятся в собственные квартиры, чтобы собрать необходимые вещи и документы.

В 10 утра под председательством Евгения Щербакова начнется заседание оперативного штаба.

Сведения по пострадавшим. Десять человек было госпитализировано, ещё двое (девушка и мужчина) обратились за медицинской помощью вечером, в дальнейшем от госпитализации отказались. Из 10 госпитализированных - четыре ребёнка и две мамы, все находятся в удовлетворительном состоянии. Двое пострадавших в реанимации. Состояние первого улучшается, другой пациент подключён к аппарату искусственной вентиляции легких.

Утром после пожара на месте событий побывал первый заместитель главы администрации Иван Сбитнев:

- Практически весь подъезд выселен, за исключением двух человек, которые отказались покидать помещения. Сейчас решается вопрос об оказании помощи пострадавшим.

Сегодня на месте происшествия правоохранительные и надзорные органы будут проводить свои следственные действия, чтобы установить причину пожара. После этого нам предстоит решить задачу по привидению выгоревшего жилого блока (комнаты, кухни и санузлы) в нормальное состояние. Предстоит серьезный ремонт.

Утром 6 февраля мы осмотрели весь подъезд: запах от пожара практически выветрился, есть холодная и горячая вода, работает отопление (за ночь удалось проверить все внутренние коммуникации и привести в рабочее состояние размороженный стояк в одной из сгоревших квартир). Сразу же был восстановлен тепловой контур: оставшиеся без стекла окна временно забиты фанерой, планируется провести остекление лестничных площадок. Особого внимания потребовала на выгоревшем этаже труба канализационного стока, которая лопнула в результате сильного температурного воздействия – ее восстановлением занимаются в настоящее время.

Следует отметить, что большую помощь при ликвидации последствий пожара с первых же минут оказало и продолжает оказывать ФГУП «ПО «Маяк» и две управляющие организации - «ОСЖС» и «ДЕЗ».

Думаю, очень скоро жильцы не пострадавших квартир смогут вернуться домой.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38348/