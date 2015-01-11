Пожар — общая беда, и справляться с ней будем сообща

Сегодня, в течение дня, глава Озерского городского округа Евгений Щербаков провел несколько заседаний оперативного штаба по поводу пожара на ул. Октябрьская, 30. Одно из них – межведомственное, с участием руководителей правоохранительных органов, МЧС и Клинической больницы №71.

Целью рабочей встречи стала координация усилий всех сторон при ликвидации последствий пожара, в результате которого из дома было эвакуировано 26 человек, из них 11 человек – дети.

После совещания состоялся подход к прессе, журналисты получили информацию из первых рук о том, как действовали различные службы в экстренной ситуации и какова судьба пострадавших на данный момент.

Андрей Юферев. начальник Специального управления ФПС №1 МЧС РФ:

- 5 февраля, в 17:54, на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение по линии 112 от гражданина Глазкова о сильном задымлении квартиры по ул. Октябрьская, 30. В 17:56 на место происшествия были направлены автоцистерны и личный состав. Дополнительно выехала спецтехника из других подразделений, которые дислоцируются на ПО «Маяк». Всего в тушении пожара (по ходу событий его ранг был повышен до второго) принимали участие 48 человек личного состава, 8 автоцистерн и спецтехника. В ходе спасательных мероприятий 26 человек были эвакуированы различными путями - и по незадымляемой наружной лестнице, и по внутренним пролетам (на жильцов были надеты противогазы и самоспасатели). Погибших нет. Служба РСЧС сработала оперативно и к 19:45 был дана команда «отбой»: произведен сбор личного состава и подготовка техники к дальнейшему несению службы. Всю дальнейшую ночь мы ещё реагировали на несколько вызовов, когда жители сообщали о дыме - как оказалось, это был пар.

В настоящее время проводится расследование, причина пожара будет определена в ближайшее время.

Евгений Фомин, начальник Клинической больницы №71:

- К нам поступил звонок о задымлении по адресу: ул. Октябрьская, 30 по линии Единой диспетчерской службы «112» в 17:54. К очагу возгорания незамедлительно выехала машина «Скорой помощи», после оценки возможных последствий и количества пострадавших дополнительно было выделено 4 машины. В экстренном режиме работал «Приемный покой», в отделение реанимации были мобилизованы дополнительные врачи.

В общей сложности, в «Приемный покой» были доставлены 10 пострадавших, из них - 5 детей, трое человек обратились за помощью самостоятельно. Состояние находящихся в стационаре жильцов дома на сегодняшний момент ближе к удовлетворительному. Двое больных находятся в тяжелом состоянии в реанимации: сегодня утром здоровье одного пациента улучшилось, второй остается пока тяжёлым и находится на искусственной вентиляции лёгких. Мы надеемся на благоприятный исход.

6 февраля состоялся обход пострадавших с участием главы округа Евгения Щербакова. Со всеми пациентами, поступивших в Клиническую больницу №71 после пожара, работают психологи. Термических ожогов у пострадавших нет, установлено отравление угарным газом и продуктами горения, ожог верхних дыхательных путей. Лекарственных средств для лечения поступивших с места происшествия достаточно, в отношении них (кроме одного человека) прогноз благоприятный.

Евгений Щербаков, глава Озерского городского округа:

– Сегодня создана комиссия, которая будет разбираться с каждым случаем, и определять какая помощь нужна каждой конкретной семье. Кроме того, благодаря поддержке Бориса Александровича Дубровского, пострадавшим будет оказана материальная помощь.

В настоящее время уже идёт работа, определяется объём работ и смета для того, чтобы привести в порядок места общего пользования. Фанеру, которая вчера была использована для того, чтобы сохранить тепловой контур, необходимо заменить на современное остекление. В ликвидации последствий пожара активное участие принимают специалисты администрации, медики, сотрудники полиции и пожарные, работники ФГУП «ПО «Маяк» и управляющих компаний. Службы градообразующего предприятия уже вчера помогли быстро закрыть окна фанерой, чтобы не разморозить дом, организовать горячее питание. Хотелось бы выразить всем слова благодарности за оперативную грамотную работу.

Также большую помощь оказывают жители Озерского городского округа. Буквально через полчаса после сообщения о пожаре неравнодушные жители, волонтёры стали приносить детские вещи и одежду. Сегодня началась раздача этих вещей.

Кроме того, сегодня мы съездили и посмотрели в каких условиях живут пострадавшие, всего это восемь человек. Условия созданы хорошие, в комнатах тепло, предоставлены постельные принадлежности. Утром люди смогли позавтракать в столовой №10, и после этого заняться своими бытовыми делами.

Евгений Щербаков подчеркнул, что органы местного самоуправления были готовы предоставить жильё большему количеству жителей пострадавшего дома, но за помощью по временному расселению обратились девять человек. Глава округа отметил, что они могут оставаться в общежитии столько времени, сколько потребуется.

– Мы постараемся не затягивать ситуацию с ремонтом. Я понимаю, что все хотят поскорее вернуться к себе домой. Многие жители уже возвращаются в те квартиры, где нет особого задымления и уже выветрился запах гари. Те квартиры, которые серьёзно пострадали, будем ремонтировать и туда тоже можно будет вернуться в ближайшее время.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38350/