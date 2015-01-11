Отмена занятий 7 февраля в Магнитогорске, Кыштыме, Троицке

В Магнитогорске, Кыштыме, Троицке (Челябинская область) холодно, в связи с чем занятия в первую смену отменяются для части школьников.

Так, в Троицке температура окружающего воздуха в шесть часов утра составляла минус 25,1 градуса, дул легкий ветер 2-3 м/сек. Уроки отменяются для школьников 1-5 классов первой смены.

По данным ЕДДС Кыштыма, в 06.10 средняя температура наружного воздуха по городу составляла минус 28 градусов. Занятия в учреждениях образования отменяются для учащихся 1-8 классов первой смены.

Сегодня, 7 февраля, в Магнитогорске в школу могу не идти ученики 1-9 классов, которые обучаются в первую смену.

О режиме занятий во вторую смену администрации муниципалитетов проинформируют дополнительно.

Напомним, Челябинск третий день подряд отменяет занятия для всех школьников города в обе смены. Сегодня утром в южноуральской столице – 29 мороза, высокое атмосферное давление – 754 мм рт.ст.

Добавим, самым холодным местом Челябинской области сегодня ночью был Бродокалмак (Красноармейский район), где отмечена температура минус 33.

https://dostup1.ru/society/Otmena-zanyatiy-7-fevralya-v-Magnitogorske-Kyshtyme-Troitske_113481.html