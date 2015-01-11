Старт декларационной кампании-2019. Кто должен отчитаться о доходах до 30 апреля

В России стартовала декларационная кампания-2019 – о том, кто и в какие сроки обязан отчитаться о доходах, полученных в 2018 году, способах подачи декларации и сроках уплаты начисленного налога на доходы физлиц напомнили в Управлении Федеральной налоговой службы по Челябинской области.

До 30 апреля 2019 года представить декларации о доходах за 2018 год в налоговую инспекцию по месту жительства обязаны физические лица, получившие:

- доходы от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности менее 3-х лет (менее 5 лет – в отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 1 января 2016 года);

- доходы в натуральной форме в порядке дарения в виде недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;

- вознаграждение от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества;

- выигрыши, выплачиваемые операторами лотерей, распространителями, организаторами азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, исходя из сумм таких выигрышей, не превышающих 15 тыс. рублей, а также выигрыши, выплачиваемые в букмекерской конторе и тотализаторе, исходя из полной суммы такого выигрыша;

- доходы от источников, находящихся за пределами РФ;

а также иные доходы, указанные в пункте 1 статьи 228 НК РФ.

Задекларировать доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Согласно законодательству Российской Федерации, существует отдельная категория лиц, которая обязана на регулярной основе осуществлять предоставление отчетности: это госслужащие и члены их семей, включая несовершеннолетних детей.

Срок уплаты налога на доходы по декларации за 2018 год истекает 15 июля 2019 года.

ВАЖНО! Предельный срок подачи декларации не распространяется на получение налоговых вычетов. Направить декларацию за 2018 год исключительно с целью получения налоговых вычетов можно и после 30 апреля 2019 года в любое время в течение года.

Не представляются декларации по НДФЛ, если налог не был удержан и сведения об этом представлены налоговым агентом. Налоговая инспекция на основании сведений от налоговых агентов самостоятельно исчислит налог за 2018 год и направит физическим лицам уведомление на его уплату. Оплатить налог по уведомлению необходимо до 1 декабря 2019 года.

Декларацию о доходах можно отправить без личного визита в налоговый орган через интернет-сервис «Личный кабинет для физических лиц». Для этого пользователям сервиса в разделе «3-НДФЛ» необходимо использовать функцию «Заполнить/отправить декларацию онлайн». Подробную информацию можно получить на сайте www.nalog.ru, в разделе «Налог на доходы физических лиц», или в контакт-центре ФНС России 8-800-222-2222 (звонок из региона бесплатный).

Штраф за непредставление декларации в срок – 5% неуплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 тыс. рублей. В случае нарушения срока уплаты налога также взимаются пени.

https://dostup1.ru/finance/Start-deklaratsionnoy-kampanii-2019-Kto-dolzhen-otchitatsya-o-dohodah-do-30-aprelya_113495.html