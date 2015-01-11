В Челябинской области зарегистрированы 18 миллиардеров

На Южном Урале зарегистрированы 18 миллиардеров и свыше 17 тыс. миллионеров.

В 2018 году налоговые органы получили более 340 тыс. деклараций по налогу на доходы физических лиц.

«Доходы за 2017 год задекларировали более 13,7 тыс. индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, а также иных лиц, занимающихся частной практикой. Самостоятельно задекларировали доходы от продажи имущества 43,2 тыс. налогоплательщиков, 2,1 тыс. физических лиц – от сдачи имущества в аренду (наем), 400 человек представили налоговые декларации в связи с получением доходов от операций с ценными бумагами», – сообщили в пресс-службе УФНС по Челябинской области.

О доходах в пределах от 1 до 10 млн рублей заявили чуть больше 17 тыс. южноуральцев. Доходы от 10 до 100 млн рублей продекларировали около 700 жителей Южного Урала, от 100 до 500 млн – 94, от 500 млн до 1 млрд – 21, свыше 1 млрд рублей – 18 человек.

https://dostup1.ru/finance/V-Chelyabinskoy-oblasti-zaregistrirovany-18-milliarderov_113492.html