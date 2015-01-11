Росстат заявил об ускоренном росте цен в России после повышения НДС

В январе 2019 года цены на продовольственные товары выросли на 5,5%, на непродовольственные – на 4,5% – такие данные опубликовал Росстат.

Помидоры стали дороже на 17,2%, капуста белокочанная прибавила в цене 14,1%, огурцы – 13,4%, виноград – 12,1%, картофель, лук репчатый и морковь – 6,4-7,5%. В то же время апельсины подешевели на 2,5%, лимоны – на 0,4%.

«На все наблюдаемые виды круп и бобовых отмечалось повышение цен. Наиболее заметно подорожало пшено – на 3,9%, крупа манная – на 2,2%, овсяная и перловая – на 1,7%, гречневая – на 1,5%», – говорится в сообщении.

Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров существенно выросли цены на мясо индейки, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород), филе рыбное и муку – на 1,4-1,6%. Снизились цены на икру лососевых рыб отечественную – на 1,3%, свинину – 0,4%.

Среди непродовольственных товаров наиболее заметный рост цен отмечался на отдельные виды медикаментов и медтоваров. Так, валидол стал дороже на 10,5%, корвалол – на 1,8%, настойка путырника, дротаверин, аллохол, алмагель, линекс, метамизол натрия, бромгексин, супрастин, йод, перевязочные материалы – на 1-1,6%. Цены на эссенциале форте Н снизились на 1,1%, сульфацетамид – на 0,4%, левомеколь – на 0,3%.

Среди прочих наблюдаемых непродовольственных товаров на 1,0-1,6% подорожали легковые автомобили, дизельное топливо, печатные издания, уголь, дрели электрические, отдельные виды мебели. Кроме того, четвертый месяц подряд продолжается снижение цен на газовое моторное топливо. В январе оно подешевело на 8,1%.

Напомним, по данным Росстата, в декабре прошлого года яйца подорожали на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого год, а куриное мясо – на 22%. Рост цен отмечался практически во всех субъектах РФ. К проверке цен подключилась антимонопольная служба.

https://dostup1.ru/economics/Rosstat-zayavil-ob-uskorennom-roste-tsen-v-Rossii-posle-povysheniya-NDS_113496.html