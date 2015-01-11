Переработку отработавшего ядерного топлива с Белоярской АЭС начнут в 2024 году

Производственное объединение (ПО) "Маяк" начнет переработку отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов АМБ ("Атом мирный большой") с Белоярской АЭС в 2024 году. Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Маяка" Михаил Похлебаев.

Ранее сообщалось, что Белоярская АЭС планирует полностью вывезти ОЯТ с двух энергоблоков на ПО "Маяк", расположенное в городе Озерск в Челябинской области, к 2023 году.

"С 80-годов прошлого века в бассейне-хранилище радиохимического завода хранится более 100 тонн сборок ОЯТ АМБ с Белоярской АЭС. Эта работа будет продолжена в 2019 году. Решился вопрос и по финансированию строительства комплекса разделки и пеналирования АМБ. Переработку отработавшего ядерного топлива АМБ планируется начать в 2024 году", - сказал Похлебаев.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки АЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса в 1981 и 1989 годах соответственно, в 2014 году начался демонтаж оборудования этих блоков.

https://tass.ru/ural-news/6090214