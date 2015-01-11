40 дней со дня трагедии: в Магнитогорске проходят траурные мероприятия

В пятницу, 8 февраля, в Магнитогорске (Челябинская область) проходят траурные мероприятия – с момента взрыва в доме 164 по проспекту Карла Маркса прошло 40 дней.

В Кафедральном соборе Вознесения Христова совершаются литургия и панихида по жертвам трагедии. Богослужения возглавил митрополит Челябинский и Миасский Григорий в сослужении епископов Магнитогорского и Верхнеуральского Иннокентия и Златоустовского и Саткинского Викентия, и духовенства Челябинской митрополии.

По окончании богослужений в соборе священнослужители совершат заупокойную литию на месте трагедии у дома 164.

Отметим, что специально для службы в Магнитогорск из Москвы доставили мироточивую Семистрельную икону Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец». В дни поисково-спасательных работ на месте трагедии на стене десятого этажа обрушившегося подъезда чудом остался висеть образ Божией Матери «Семистрельная». Обе иконы выставлены для поклонения в главном храме епархии.

Рано утром 31 декабря 2018 года в доме 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске, по предварительным данным, взорвался бытовой газ и обрушился один из подъездов. Погибли 39 человек.

https://dostup1.ru/society/40-dney-so-dnya-tragedii-v-Magnitogorske-prohodyat-traurnye-meropriyatiya_113527.html