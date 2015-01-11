Школьников обучат бизнесу

В Челябинске пройдет образовательный интенсив для финалистов конкурса «Мой первый бизнес».

Бизнес-интенсивы для 1,5 тысяч финалистов Международного конкурса «Мой первый бизнес» стартуют 7 февраля и продлятся по 14 февраля. Мероприятия пройдут в две волны. Каждое из них продлится четыре дня, в течение которых школьники научатся презентовать свои проекты, приобретут навыки командной работы и публичных выступлений, а также узнают о методике генерации идей и теории решения изобретательских задач.

«Мой первый бизнес» – один из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента России Владимира Путина.

Программа бизнес-интенсивов предполагает погружение в сюжетно-ролевую игру, в которой участники становятся жителями закрытого научного города «Город 404». Им предстоит разделиться на несколько команд. Победит команда, которая внесет наибольший вклад в развитие «города», занимаясь социально ответственным бизнесом, побеждая в квестах и тематических мероприятиях или изучая историю «города» и его тайны.

«Всего будет организован 21 бизнес-интенсив в 14 городах России. В первую волну, которая завершится 10 февраля, мы проведем мероприятия в Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, Челябинске, Новосибирске, Краснодаре и Москве. Участников ждут мастер-классы, тренинги, квесты и бизнес-игры, на которых они научатся эффективному маркетингу, командной работе, узнают об инновационном менеджменте и социальной ответственности в бизнесе», – уточнил заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Владислав Даванков.

Вторая волна бизнес-интенсивов пройдет с 14 по 17 февраля в Волгограде, Воронеже, Севастополе, Ростове-на-Дону, Саратове, Нижнем Новгороде, Иваново и Москве.

Регистрация и онлайн-этап конкурса 2018-2019 годов проходили с 1 октября по 10 декабря. Всего на платформе конкурса зарегистрировались 675 266 участников, что на 65% больше, чем в прошлом году (в 2017 году было более 408 тысяч заявок). В 2018 году конкурс стал международным. Из общего числа заявок 65 960 поступили из 53 зарубежных стран.

Итоги были подведены 19 декабря 2018 года. Победителями онлайн-этапа стали 12 тысяч конкурсантов. Все они получили сертификаты и ценные призы. Из их числа были отобраны 1,5 тысячи школьников, для которых в феврале пройдут бизнес-интенсивы.