В Челябинской области сократили сроки выдачи загранпаспортов

Органы по вопросам миграции Челябинской области заявили о сокращении сроков выдачи заграничных паспортов.

Так, при обращении по месту жительства документ для посещения других стран будет готов уже через месяц, а при обращении по месту регистрации или временного пребывания - через три. Раньше этот срок составлял четыре месяца. При этом в ведомстве отметили, что фактически загарнпаспорта делают даже быстрее.

«Обратиться за оформлением заграничного паспорта сроком действия на пять лет можно непосредственно в подразделения по вопросам миграции у себя в районе, а также сделать это через Многофункциональные центры или на Едином портале госуслуг. За явление на биометрический документ, действующий 10 лет, можно подать таки же способом. При этом необходима личная явка для создания фото», - отметили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сокращение сроков изготовления паспортов позволило оформить с начала года более 4 тысяч документов, более половины из которых – на 10 лет.

http://www.chel.aif.ru/society/v_chelyabinskoy_oblasti_sokratili_sroki_vydachi_zagranpasportov