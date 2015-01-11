Южноуральцы не дают газовщикам проверять оборудование в своих квартирах

Эксперты, участвующие во внеплановых проверках газового оборудования в жилых домах, вынуждены применять альтернативные методы определения утечек. Это показали рейды в Златоусте и Кыштыме. Но есть и трудности, обойти которые оказалось невозможно. Корреспондент ГТРК “Южный Урал” Оксана Кузьмина выяснила, почему проверяющие возвращаются в дома.

Уже перед домом газовщики встречаются с первыми трудностями – дверь в подъезд им никто не открывает. Спустя 10 минут проверяющим удается зайти внутрь. Дом на улице Дворцовой – первая точка из трех, запланированных на день. Специалисты осматривают газопровод на лестничных клетках, затем приступают к осмотру газового оборудования внутри квартир.

Но и доступ в квартиры чаще всего – тоже проблема. Осмотр проводят в будни, когда большинство жильцов на работе. Поэтому сотрудникам службы экстренного реагирования приходится использовать и альтернативные методы определения утечек газа.

“Через замочную скважину либо просто на нюх определять, – делится Елена Граб, специалист газовой службы. – Когда утечка есть, даже, например, на верхнем этаже, то в этой квартире будет чувствоваться. У нас аппараты все выдадут”.

А в Кыштыме газовики проверили 54 дома. И тоже нашли утечку.

“Подачу газа перекрываем, открываем окно, – говорит специалист. – Пользоваться световыми приборами и освещением запрещено”.

Устранить невидимую угрозу удалось вовремя, через полчаса приехала аварийная служба. Но так бывает не всегда. За время рейда газовщики смогли осмотреть лишь каждую третью квартиру. А это значит, теперь им придется приехать сюда еще раз и заново обойти примерно полторы тысячи квартиросъемщиков. Такие рейды в городах будут проводить до 25 февраля.

https://www.cheltv.ru/yuzhnouraltsy-ne-dayut-gazovshhikam-proveryat-oborudovanie-v-svoih-kvartirah/