Профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних – общая задача

Межведомственное совещание по данному вопросу прошло 7 февраля в прокуратуре ЗАТО г. Озерск под председательством прокурора Алексея Вахрушева. В работе приняли участие заместитель главы округа Олег Ланге, начальник управления образования Любовь Горбунова, директора образовательных учреждений округа и руководители правоохранительных органов муниципалитета.

Во вступительном слове Алексей Вахрушев отметил, что в округе во втором полугодии 2018 году сложился ряд негативных тенденций в связи с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Была представлена информация о работе органов прокуратуры по вопросам исполнения законодательства в данной сфере за 2018 год:

– За 12 месяцев прошлого года прокуратурой было проведено 76 проверок исполнения законодательства о несовершеннолетних и молодёжи (в 2017 году – 62), в ходе которых было выявлено 218 нарушений (в 2017 году –200). В суд в интересах несовершеннолетних в 2018 году подано 37 исковых заявлений, в том числе одно – об установлении факта трудовых отношений и взыскании заработной платы, четыре – о взыскании пособия по уходу за ребенком, одно – в защиту жилищных прав детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, одно – о признание права собственности на долю в праве общей долевой собственности на жилое помещение. Шесть заявлений касались признания информации запрещенной, 24 – о взыскание неустойки по алиментам.

Алексей Вахрушев подчеркнул, что в 2018 году появилась положительная динамика, связанная со снижением преступности несовершеннолетних, этот показатель составил 29 процентов:

– По результатам рассмотрения представлений прокурора (58 представлений) к дисциплинарной ответственности был привлечён 91 человек (в 2017 году – 54). В 2018 году прокуратурой было уделено внимание надзору за исполнением законодательства, регулирующего вопросы охраны здоровья несовершеннолетних, а также защите материнства и детства. К административной ответственности привлечено 24 человека.

Как следует из доклада, в 2018 году прокурором ЗАТО г. Озерск было внесено четыре постановления о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам проверок было возбуждено и направлено в суд четыре уголовных дела. Внесено восемнадцать протестов на незаконные акты, все удовлетворены. Двенадцати должностным лицам объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

– По вопросам защиты прав несовершеннолетних были рассмотрены 52 жалобы, из которых 32 удовлетворены, приняты меры прокурорского реагирования. То есть была удовлетворена каждая вторая жалоба. Такого количества удовлетворенных жалоб в округе не было длительное время, – отметил Алексей Вахрушев.

Было обозначено, что эти цифры статистики вызывают особую тревогу, поскольку жалобы носили разноплановый характер и касались как органов власти, так и незаконных действий родителей, попечителей или иных лиц, которые обязаны обеспечивать права и законные интересы несовершеннолетних. В ходе выступления было также заявлено о том, что в минувшем году профилактическая информация и сведения о результатах надзорной деятельности направлялись в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, публиковались на информационных ресурсах областной прокуратуры, а также в средствах массовой информации Озерского городского округа.

Работниками прокуратуры, в рамках деятельности по просвещению и разъяснению законодательства, было проведено 59 лекций по вопросам профилактики преступности несовершеннолетних, из которых большая часть в коллективах учащихся и педагогов образовательных учреждений.

– Проведено два межведомственных совещания с представителями правоохранительных органов. Разработаны предложения, которые на сегодняшний день выполнены. Но ряд вопросов подлежит пересмотру в текущем году. Состоится ещё одно координационное совещание с участием представителей органов местного самоуправления.

Алексей Вахрушев назвал координационную деятельность правоохранительных органов по данному направлению работы удовлетворительной. В завершении открытой части совещания он обратил внимание на рост количества преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних:

– В настоящее время преступления, совершённые по части первой статьи 157 Уголовного кодекса, то есть уклонение законных представителей от уплаты алиментов, считаются преступлениями в отношении несовершеннолетних. Поэтому у нас значительный рост статистических показателей, свидетельствующих о росте преступности в отношении несовершеннолетних. Но, тем не менее, нельзя списывать со счетов и насильственные деяния, которые совершаются в отношении несовершеннолетних, и преступления имущественного характера, то есть кражи, грабежи, разбои, совершаемые в отношении детей. Ну и ряд наиболее циничных преступлений, имеющих особый резонанс, это преступления против половой свободы несовершеннолетних.

В ходе второй части совещания, прошедшей в закрытом режиме, обсуждались вопросы суицидов в подростковой среде, влияния вредоносных субкультур; дана оценка деятельности правоохранительных органов и органов системы профилактики по предупреждению вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38381/