На Южном Урале пройдет тренировка ЕГЭ по физике

Во вторник, 12 февраля, проходит всероссийское тренировочное мероприятие единого государственного экзамена по физике в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации в 2019 году – в Челябинской области организована работа трех пунктов проведения экзаменов в Миассе, Златоусте и Озерске.

«Тренировочные мероприятия направлены на техническую подготовку пунктов проведения экзаменов к проведению ЕГЭ. Как и на настоящем экзамене, сегодня все контрольно-измерительные материалы будут напечатаны непосредственно в аудиториях в присутствии участников. После завершения экзамена все работы будут отсканированы и направлены в региональный центр обработки информации», – сообщил директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

Школьники, которые будут писать сегодня экзамен – 165 человек, – смогут познакомиться с процедурой и оценить свои силы перед основными испытаниями. Результаты учащимся сообщат не позднее 26 февраля в их образовательных организациях. По результатам данного мероприятия прием и рассмотрение апелляций не предусмотрены.

С проектом расписания ЕГЭ и ГВЭ-11 в 2019 году можно ознакомиться на сайте официального информационного портала единого государственного экзамена.

О нововведениях государственной итоговой аттестации в 11-х и 9-х классах, а также об ужесточении правил читайте в интервью начальника Управления начального, основного и среднего общего образования Минобрнауки Челябинской области Елены Тюриной.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-proydet-trenirovka-EGE-po-fizike_113605.html