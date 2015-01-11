Работающие на себя россияне активно обращаются в ФНС

Самозанятыми объявили себя 20 тысяч россиян. Новый налоговый режим оценили за 5 недель его работы. Больше половины заявивших о себе трудяг живут в Москве.

Участвуют в налоговом эксперименте также Московская область, Калужская, и Татарстан. Статус самозанятого, отмечают эксперты, оформляется проще, чем ИП, а потому россияне активно пользуются новой возможностью «выйти из тени».

Существует версия, что сейчас среди этих 20 тысяч зарегистрированных — часть сотрудников, которых работодатели перерегистрировали, чтобы сэкономить на взносах в фонд оплаты труда. Впрочем, такая схема была выявлена довольно быстро и сразу пресечена. Сейчас новоявленному самозанятому запрещается трудиться в уволившей его организации в течение двух лет — ни на прежней, ни на другой должности. Иначе придется уплатить взносы в соцфонды и подоходный налог.

— сообщают Известия.

Отметим, что регистрировать самозанятых предлагали еще два года назад, но в то время гражданам предлагали пойти в ФНС, а потом приобрести патент на работу. Минимальная трата в год составляла 20 тысяч рублей.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/rabotayushchie-na-sebya-rossiyane-aktivno-obrashchayutsya-v-fns/