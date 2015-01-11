Ясли для младенцев откроют в Челябинской области

Пять муниципалитетов Челябинской области подали заявки на создание яслей для детей в возрасте до года. Об этом сообщили на совещании регионального правительства.

Программа предполагает создание яслей, куда будут принимать малышей в возрасте до одного года. Она создана для поддержки одиноких родителей и учащихся семей. В создании яслей будут задействованы средства регионального бюджета, пишет ИА «Ура.ру».

Заявки на участие в программе подали пять муниципалитетов. Всего в Челябинской области работают более 1,2 тыс. детских садов, в которых занимаются 228 тыс. детей. В очереди на места стоят 57 тыс. человек, 12 тыс. детей нуждаются в месте прямо сейчас. Порядка 9,5 тыс. из них проживают в Челябинске.

Ранее сообщалось, что проект детского сада для детей от двух месяцев планируют реализовать в Оренбурге.

https://iz.ru/844750/2019-02-12/iasli-dlia-mladentcev-otkroiut-v-cheliabinskoi-oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop