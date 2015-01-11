День всех влюбленных – традиции праздника и правила «валентинок»

В четверг, 14 февраля, широко отмечается праздник, который очень любят на Западе и не приемлют на Востоке, – День святого Валентина, известный также как День всех влюбленных. У России традиционно срединный путь.

О происхождении праздника рассказывают несколько легенд. Они разные, но во всех фигурирует молодой священник по имени Валентин. По одной версии, в III веке тайно венчал влюбленных легионеров в городе Тернии, которым император запретил жениться. Был схвачен, брошен в тюрьму, где накануне казни познакомился с дочерью надзирателя, влюбился в нее и написал трогательное письмо-признание, а 14 февраля был сожжен.

Есть версия, что в языческие времена 15 февраля в Риме праздновали день изобилия и эротизма, а небольшой перенос даты произошел из-за почитания христианского проповедника Валентина, который, согласно преданию, был арестован за веру и на глазах у всех исцелил дочь тюремщика. Легенда гласит, будто перед казнью он передал слепой девушке записку, в которой лежал цветок, своим сиянием осветивший лицо девушки и вернувший ей зрение.

В этот день принято дарить друг другу романтичные подарки и открытки в виде сердец, поскольку считается, что чувство любви зарождается именно в сердце. Также традиционные подарки на Валентинов день – цветы, сладости, ювелирные украшения и драгоценности.

В Японии 14 февраля презент преподносят исключительно мужчинам. Свои «отдарки» – и это может быть только белый шоколад – молодые люди вручают «половинкам» лишь 14 марта.

Добавим, в Иране и Саудовской Аравии празднование Дня влюбленных категорически запрещено. В России праздник начал набирать популярность в 90-е годы, однако православная церковь относится к нему прохладно, считая, что День всех влюбленных развращает молодежь, и предлагая отечественный аналог – День семьи, любви и верности в честь православных святых Петра и Февронии, православных покровителей семьи и брака (8 июля).

Для тех, кто скептически относится к общей «розовой» эйфории, напомним, что еще можно отпраздновать 14 февраля.

ГЕРМАНИЯ

Для немцев 14 февраля, в первую очередь, День всех сумасшедших, ведь святой Валентин – покровитель психически больных. В немецких часовнях в этот день проходят специальные богослужения с молитвами за упокой души Валентина и за здравие больных с психическими отклонениями. Санитары и врачи в этот день украшают лечебницы алыми лентами и маленькими образами ангелочков.

ФИНЛЯНДИЯ

В Финляндии 14 февраля считается Днем друзей.

БОЛГАРИЯ И СЕРБИЯ

Здесь 14 февраля – праздник виноградарей Святого Трифона, покровителем которых он является. С этим праздником в обеих странах связаны многочисленные обряды. У сербов считается, что в этот день заканчивается зима.

ВЕСЬ МИР: ДЕНЬ КОМПЬЮТЕРЩИКА

14 февраля 1946 года научному миру и всем заинтересованным лицам был представлен первый работающий электронный компьютер ENIACONE (Electronic Numerical Integrator And Calculator). С тех пор 14.02 стало неофициальным, но довольно широко отмечаемым в мире компьютерщиков праздничным днем.

https://dostup1.ru/society/Den-vseh-vlyublennyh--traditsii-prazdnika-i-pravila-valentinok_113672.html