Паллиативную помощь южноуральцам сделают в режиме «одного окна»

В Госдуме РФ прошли слушания по законопроекту о паллиативной помощи. Главная роль по продвижению этих мероприятий ляжет на представителей регионов, в том числе и региональных депутатов. В Челябинской области понимают, что вопрос оказания паллиативной помощи включает много аспектов, поэтому планируют организовать его по особому принципу.

Ведущую роль региональных депутатов по окончанию парламентских слушаний отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Было бы хорошо установить с вами обратную связь, понять, готовите ли вы свои программы, как планируете реализацию норм этого закона, как в целом видите оказание у себя паллиативной помощи и какие сложности, по вашему мнению, могут возникнуть», - обратился он к депутатам, принявшим участие в слушаниях.

В Челябинской области работа по законопроекту будет вестись совместно с депутатами ЗСО, представителями министерства здравоохранения и даже с волонтерами, обозначил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Такое широкое обсуждение он объяснил желанием учесть как можно больше нюансов: обеспечение препаратами, решение вопроса с правом больных на обезболивание и другие.

«Поскольку паллиативные больные нуждаются не только в медицинских, но и социальных, бытовых, психологических услугах, нужно разработать подходы ко взаимодействию между социальными и медицинскими службами по принципу «одного окна», – подчеркнул парламентарий.

Добавим, что финансирование паллиативной помощи в прошлом году увеличилось на 24%, до 21 миллиарда рублей, в текущем году на эти цели запланировано 23 миллиарда рублей. На данный момент в регионах России действует 12 тысяч 329 коек паллиативной помощи и более 16 тысяч коек сестринского ухода. Число хосписов выросло в России с 23 до 73, а детских хосписов – с 5 до 14, была введена должность врача по паллиативной помощи, кроме того, в 2018 году утвержден профстандарт этой специальности. С 2014 года число врачей паллиативной помощи увеличилось более чем в 10 раз.

https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/palliativnuyu-pomoshch-yuzhnouraltsam-sdelayut-v-rezhime-odnogo-okna-211134/