Руководство Каслинского хлебозавода заставили погасить долг по зарплате

Каслинская городская прокуратура провела проверку в МУП «Каслинский хлебозавод» и выявила задолженность по заработной плате перед 75 работниками. Общая сумма долга составила свыше одного миллиона рублей.

Надзорное ведомство в отношении директора предприятия и самого завода возбудило административные дела. В итоге руководителю объявлено предупреждение, а предприятию назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

В результате принятых мер задолженность по зарплате погашена в полном объеме, отметили в пресс-службе прокуратуры области.

https://gubernia74.ru/articles/news/1088695/