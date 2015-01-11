Руководство Каслинского хлебозавода заставили погасить долг по зарплате

Каслинская городская прокуратура провела проверку в МУП «Каслинский хлебозавод» и выявила задолженность по заработной плате перед 75 работниками. Общая сумма долга составила свыше одного миллиона рублей.
Надзорное ведомство в отношении директора предприятия и самого завода возбудило административные дела. В итоге руководителю объявлено предупреждение, а предприятию назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.
В результате принятых мер задолженность по зарплате погашена в полном объеме, отметили в пресс-службе прокуратуры области.
https://gubernia74.ru/articles/news/1088695/
Ключевые теги: долги по зарплате, Касли, хлебозавод.
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