Встречали как голливудскую звезду: малыш Ваня вернулся в Магнитогорск

Спустя полтора месяца после трагедии в Магнитогорске (Челябинская область) домой вернулся спасенный из-под завалов малыш Ваня – его встречали как голливудскую звезду: десятки камер, букеты цветов, поздравительные слова чиновников и обычных неравнодушных людей, которые все это время сопереживали семье Фокиных.

Мама мальчика рассказала, что полет прошел хорошо. Несмотря на усталость, она рада, наконец, вернуться домой. Правда, в новую квартиру они не поедут – там пока нет мебели. Свой первый день рождения Ваня будет встречать у бабушки.

В день трагедии, 31 декабря 2018 года, мама Вани со старшим ребенком спала на диване, а малыш остался в кроватке. Когда произошел взрыв, женщина с сыном выбралась из-под завалов, отца – Евгения Фокина – спасло то, что он был на работе. Маленький Ваня провел под завалами 35 часов. Когда его достали, нога малыша полностью потемнела. Мальчика на самолете отправили в Москву, ножку Ване удалось спасти.

Власти Южного Урала планируют подарить мальчику трехколесный велосипед. «Когда спасательная операция была закончена, всем было понятно, что все тела извлечены, мы увидели на снимке с места ЧП детский трехколесный велосипед. Подарим ему современный детский трехколесный велосипед, чтобы малыш своими ножками, которые слава богу сохранены, мог крутить педали», – цитирует губернатора Бориса Дубровского ТАСС.

31 декабря из-за взрыва газа в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. Погибли 39 человек.

https://dostup1.ru/society/Vstrechali-kak-gollivudskuyu-zvezdu-malysh-Vanya-vernulsya-v-Magnitogorsk_113732.html