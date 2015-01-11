На Южном Урале обрушится атмосферное давление и потеплеет до +1

В ближайшие сутки в Челябинской области резко упадет атмосферное давление – в горных районах региона потеплеет до плюс одного градуса.

В субботу, 16 февраля, на Южном Урале ожидается облачная погода с прояснением. В большинстве районов пройдет небольшой снег, в горах – до умеренного, местами возможны слабые метели, на отдельных участках дорог – гололедица. Ночные температуры составят 13-18 градусов, в низинах – до минус 21. Днем потеплеет до минус 2-7 градусов, в горах – до плюс одного. Отдельные порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду.

Как рассказала Агентству новостей «Доступ» врач-невролог высшей категории, нейрофизиолог «ЛОР Центра слуха» Оксана Пушкарева, изменение давления провоцирует у метеозависимых людей ухудшение здоровья: могут наблюдаться вялость, тошнота, головная боль. Особенно опасны перепады атмосферного давления для тех, кто имеет болезни сердечно-сосудистой системы. В подобные дни врачи рекомендуют беречь себя от эмоциональных перегрузок, не допускать физического переутомления.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-obrushitsya-atmosfernoe-davlenie-i-potepleet-do-1_113749.html